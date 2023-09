Centesima presenza per Fede con la Juve #JuveLecce pic.twitter.com/02NQBSCt7L — JuventusFC (@juventusfc) September 26, 2023

In questo momento Juventus e Lecce si stanno sfidando nell'anticipo della sesta giornata di campionato. Ma quella di questa sera è una partita particolare soprattutto per il talento bianconero, Federico Chiesa, che raggiunge un traguardo importante nella storia del club. Grazie al suo ingresso in campo, infatti, l'ex viola ha toccato le 100 presenze con la maglia della Juve, che ha scelto la via dei social per omaggiarlo.'Centesima presenza per Fede con la Juve #JuveLecce'.