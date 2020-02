Giorgio Chiellini vuole prendersi tutto. Ha anticipato i tempi del suo rientro, anche da titolare, e pur impacciato ha mostrato di volerci stare sempre e comunque ad alti livelli, pronto com'è per riprendere il proprio posto in campo. Ma non solo. Dopo il suo rientro in campo graduale, si andrà verso un'alternanza con Matthijs de Ligt di cui doveva essere chioccia e con la coppia che nelle grandi occasioni dovrebbe in ogni caso essere quella di sempre, insieme a Leonardo Bonucci. Per chiudere nel migliore dei modi una stagione da cui può ancora prendersi tutto: Coppa Italia, scudetto e Champions. Aspettando un Europeo da vivere con il ruolo di protagonista, capitano della Nazionale come della Juve. Con cui rinnoverà entro il termine della stagione. Un altro anno di contratto, una pura formalità, per poi riaggiornarsi al termine del prossimo campionato, sarà così fino al termine della carriera.