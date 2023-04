Nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Fanast, l'ex capitano e bandiera della Juve Giorgio Chiellini ha parlato anche della sua voglia di continuare a giocare a calcio.'Vorrei giocare ancora per tanto tempo nel senso che la mia testa non è stanca, il mio corpo però sì, il mio corpo ha già dato qualche segno di cedimento. Siamo alla fine, vediamo, non manca tanto: questa stagione, massimo forse un anno, non lo so'.