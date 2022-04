Il Capitano della Juve Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell'evento dei Laureus Awards in cui è stato assegnato un premio alla Nazionale italiana di calcio.



'Lo scorso anno è stato fantastico: la vittoria all'Europeo era molto più di un sogno, per me e per i miei compagni, e sono molto contento di ricevere questo premio oggi'.