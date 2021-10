Nell'intervista concessa a Dazn,ha parlato del neologismo creato in Germania, a lui dedicato, e a quelli riferiti a i suoi compagni di squadra allaCHIELLINIGKEIT - Mi hanno inserito nel vocabolario tedesco. Vuol dire 'guardare alle cose in modo più leggero, un po' seri, svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi e divertirsi mentre lo si fa'. Credo sia un segreto degli ultimi anni della mia carriera, sono arrivato al top dopo i 33 anni. DYBALAR - In spagnolo potrebbero fare Dybalar, ovvero l'essenza della tecnica e dello stile. Ha tutte le carte in mano, è un ragazzo che ce la mette tutta. L'addio di Ronaldo può liberare spazio per lui.DE LIGTEN - In olandese, invece, sarebbe 'virgulto, forte, valoroso'. A me sembra Thor, per scherzo lo chiamo così. Oppure 'The wall'. Spero sia il successore della BBC. Lo adoro.ALLEGRARE - Allegria, saper alzare e abbassare i toni di una squadra e dei giocatori. Una filosofia di vita, prenderla alla leggera. Mi ha insegnato tanto". QUI la seconda parte integrale dell'intervista