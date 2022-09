Nell'ampia intervista rilasciata, Giorgio Chiellini ha parlato del suo passato alla Juve, svelando anche quello che è stato il suo più grande rimpianto in carriera.'Il rimpianto più grande con la Juventus è non aver giocato la finale di Champions League a Berlino per infortunio. Resta un grande rammarico anche perché per ciò che avevo fatto nella stagione meritavo di giocarla. La gioia più grande è stato il primo scudetto, perché arrivato in maniera inaspettata. La vittoria di Trieste me la ricorderò per sempre'.