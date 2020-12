Dopo il pareggio di ieri con l'Atalanta la Juventus è tornata subito in campo per la trasferta di Parma: insieme al gruppo si sono allenati anche. Il capitano bianconero era rientrato tra i convocati per la gara contro i nerazzurri senza però scendere in campo, col Parma potrebbe giocare vicino a de Ligt per far rifiatare Bonucci. Discorso diverso quello che riguarda Khedira, fuori dal progetto da inizio stagione e sul piede di partenza.