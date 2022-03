Quella di questa sera è stata una delle ultime gare di Giorgio Chiellini con la maglia della Nazionale. Il capitano bianconero dopo aver vinto l'Europeo nella scorsa estate, non è riuscito a coronare il sogno di andare a quello che poteva essere il suo ultimo Mondiale. L'ex difensore della Fiorentina è infatti sceso in campo questa sera contro la Turchia per la penultima volta, aspettando di giocarsi la finalissima tra Campioni d'Europa e Campioni d'America contro l'Argentina, in programma il primo giungo a Londra.