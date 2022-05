Verso i saluti? Nonostante il legame con la Juve fino al 2023, gli indizi portano verso un addio prima del tempo, già al termine della stagione. Basterà un incontro per dirsi tutto, per sancire i titoli di coda di questa avventura, ammesso che non ci sia già stato. E' quanto scrive Goal, che spiega come Giorgio Chiellini si stia avvicinando a grandi passi ai saluti. Capitano verso l'addio a quasi 38 anni, dopo 558 presenze che potranno crescere ancora, perché infortuni e stimoli fanno la differenza, così come quel Mondiale in Qatar saltato. Potrebbe chiudere la carriera nella Major League Soccer. Attraverso il suo entourage, da qualche settimana ha iniziato a sondare l’umore, anche se di concreto per ora c'è poco. La decisione finale è ancora da prendere ma la strada oggi pare tracciata. E' legato contrattualmente ai bianconeri fino al 30 giugno 2023, ma quell'addio doloroso ma fisiologico può arrivare prima del tempo. Juve-Lazio può essere l'ultima allo Stadium.