Giorgio Chiellini ha voluto seguire la squadra a Riyad, in Arabia Saudita, dove tra qualche ora la Juve si giocherà la Supercoppa contro la Lazio. Il difensore, però, non è disponibile e non lo sarà almeno fino a febbraio. In fondo al tunnel si inizia a vedere una luce ma l'importante è rientrare quando avrà recuperato al 100% dall'infortunio al ginocchio, per evitare eventuali ricadute.