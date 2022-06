Chiusa. Completamente. Giorgio Chiellini sarà un giocatore del Los Angeles FC: l'ormai ex capitano della Juventus ripartirà da Los Angeles, dove giocherà per il prossimo anno con opzione per un'ulteriore stagione.



Chiellini è stato convinto dalla proposta di Los Angeles, dove porterà con sé tutta la famiglia per quella che sarà una vera e propria esperienza di vita. L'obiettivo di Chiellini è quello di giocare ad altri livelli ancora un po', finché si sentirà in grado. Una volta chiusa la sua esperienza negli Stati Uniti tornerà a Torino per intraprendere un nuovo percorso. "Il posto in dirigenza c'è già", aveva garantito Agnelli.