Leader è colui che porta sulle proprie spalle la pressione di una squadra, alleggerendo i compagni meno esperti. È chi, attraverso i gesti, fa salire o scendere – a seconda dei momenti – il livello della tensione psicologica.. In questo senso,, più precisamente nel momento in cui a Wembley è risuonato “Fratelli d’Italia”. Alle prime note, dagli spalti sono partiti dei fischi: timore reverenziale di un’Italia che sta stupendo oltre ogni modo. La telecamera inquadra il volto di Chiellini che chiude gli occhi, raccoglie dentro i fischi, li usa per caricarsi e caricare, fino ad urlare un deciso: “Andiamo!” a tutta la squadra. Poi la partita, il piano tattico diche mette in difficoltà gli Azzurri, 90 minuti giocati, più i 30 supplementari, giocati con il coltello tra i denti, a respingere l’arrembaggio della. Al termine, comincia lo show di, la dimostrazione plastica del peso specifico che può ancora avere un calciatore del suo calibro., preludio quasi naturale di un finale da sogno. Per concludere, un ultimo dettaglio, fondamentale. Il rigore di Jorginho, quello decisivo, che fa esplodere la gioia degli Azzurri. E mentre tutta la squadra corre verso il centrocampista,, protagonista in negativo del primo errore dal dischetto.RICOSTRUZIONE – Al di là dei trofei vinti e di quelli mancati, un dato è oggettivo:. Da cosa ripartire? Prima di tutto dal gruppo, come ha insegnato la Nazionale e, ancor prima, la stessa società bianconera che sul gruppo ha poggiato le fondamenta di un ciclo storico. E come si crea il gruppo?, che in questo sono imprescindibili. Per questo, la Vecchia Signora e il difensore andranno avanti ancora un anno.