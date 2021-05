Ancora un anno. Ancora insieme. Ancora una volta, Giorgio Chiellini guiderà la Juventus nella prossima stagione, quanto prima firmerà l'accordo che sancirà verosimilmente l'ultima annata alla Juventus: sarà senza l'amico Buffon e il supporto di Pirlo, sarà però con un livornese nudo e crudo come lui. A far cambiare un'idea di fatto maturata - quella dell'addio a fine anno - è stato probabilmente il ritorno di Massimiliano Allegri alla Continassa. I due hanno fatto reciprocamente le fortune dell'altro, adesso proveranno a dare basi solide per la ricostruzione, che dopo due anni è ancora da 'lavori in corso'. LA DECISIONE - Chiellini non ha solo ottenuto ciò che voleva, cioè il rinnovo. Ma l'ha fatto anche prima dell'inizio degli Europei, con il fisico che risponde e le intenzioni di dare il massimo in quello che può essere l'ultimo appuntamento della carriera con la Nazionale. Condizionale d'obbligo: l'obiettivo è arrivare proprio al Mondiale, poi smettere, magari intraprendere un discorso di tipo diverso con la stessa Juventus. Intanto, sarà ancora in campo. E giustamente, per quanto dimostrato quest'anno...