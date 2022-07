Una maglia autografata ed indossata da Cristiano Ronaldo e i propri pantaloncini indossati nella gloriosa finale di Euro2020 contro l’Inghilterra. Ma anche la maglia scambiata con Barella al termine della finale di Tim Cup, quella scambiata con Koulibaly dopo Juventus-Napoli e altri pezzi unici. E' quanto ha deciso. E' quanto il suo cuore l’ha portato a decidere di mettere in asta questi eccezionali cimeli su Memorabid, la prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente ai memorabilia sportivi, per sostenere il progetto benefico degli Insuperabili Onlus, l’associazione che lo vede in pole position tra i propri testimonial ormai da quasi un decennio. Le aste sono aperte, tutti i tifosi e i collezionisti possono fare la propria offerta tramite il link diretto www.memorabid.com/chiellini.