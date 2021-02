Tra i tanti elementi che condividono la copertina del momento estremamente positivo della Juventus, c’è un volto che spicca. Quello del capitano, di Giorgio Chiellini, che si è lasciato alle spalle una sfortunata catena di infortuni per tornare a comandare la retroguardia bianconera. Da quando è tornato, la Juve ha riacquisito fiducia e solidità a livello difensivo, inanellando anche quattro clean sheet consecutivi. Il capitano ha ritrovato condizione e serenità mentale, che per i grandi campioni deriva anche dal supporto della famiglia. Unita e piena di felicità quella di Chiellini, basta dare una rapida occhiata al profilo Instagram della moglie Carolina Bonistalli: scatti di coppia e con i figli, in vacanza o nella dolce quotidianità. La famiglia, uno dei punti di forza più importanti per un carriera longeva e ricca di successi . E Giorgio, a 36 anni, ne è un esempio.



