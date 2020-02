Allenamento dedicato questa mattina per @chiellini



20’ per tempo nella sgambata tra Chisola e una squadra mista delle giovanili bianconere #ForzaJuve pic.twitter.com/j9RdA5W2fz — JuventusFC (@juventusfc) February 12, 2020

Il rientro in campo un po' più vicino. Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, è sceso nuovamente in campo oggi per la prima volta dopo l'operazione al ginocchio nell'amichevole contro i dilettanti del Chisola, club che milita in Eccellenza.