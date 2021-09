Come racconta Tuttosport, questa sera, contro la, l'Italia torna a fare affidamento su capitan Giorgio: "Capitano, dove eravamo rimasti? A quella palpitante notte di Wembley, alla festa pazzesca in mezzo al campo davanti agli inglesi ammutoliti, al sorriso fiero del presidente della Repubblica, Mattarella , all’abbraccio emozionante fra Mancini e Vialli, ai caroselli tricolori nelle città di tutta Italia, a quel momento che ogni calciatore, ogni atleta di qualsiasi sport, sogna e insegue: alzare la coppa al cielo. Giorgio Chiellini torna a riprendersi la scena a quasi due mesi da quel tourbillon di emozioni che è stato l’Europeo. Lo farà stasera contro la Svizzera dopo la panchina giovedì al Franchi con la Bulgaria, fuori dai titolari proprio in previsione di questo scontro diretto che dopo l’1-1 dell’altra sera non ammette distrazioni".