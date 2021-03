Non è esattamente il momento di maggiore popolarità per Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus e dell'Italia è partito titolare nella gara inaugurale delle qualificazioni mondiali tra gli azzurri e Nord Irlandda. E tanto è bastato a scatenare juventini e anti juventini, che gioiscono dei successi di questo nuovo ciclo italiano, ma allo stesso tempo esprimono preoccupazioni per l'età avanzata della retroguardia.



Per quanto riguarda gli juventini, invece, il capo d'imputazione sembra molto semplice: perché Chiellini rischia così tanto in nazionale, mentre alla Juve non riesce a dare il suo contributo? Qualcuno è preoccupato di un possibile infortunio, altri invece lo accusano di avere preferenze.



Ecco i commenti nella gallery dedicata.