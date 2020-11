Ancora un po' di tempo. Ancora qualche allenamento per tornare alla grande. La Juve è pronta a riabbracciare il suo capitano, quel Giorgio Chiellini che aveva ritrovato continuità e che invece si è dovuto arrendere all'ennesimo problema muscolare: nessuna lesione, semplicemente un affaticamento che ha portato con sé i soliti strascichi. Anche per questo, di comune accordo con Pirlo, Chiellini ha scelto di riposare e di saltare la trasferta con lo Spezia: avrebbe dovuto giocare titolare, invece - complice le buone condizioni di Bonucci - metterà ancora qualche allenamento nelle gambe prima di rientrare. Su De Ligt: sembrava tutto pronto per il rientro, ma l'ortopedico non ha dato il via libera.