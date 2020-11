Un 4-1 agevole per la Juventus a Budapest contro il Ferencvaros. Questo il commento di capitan Giorgio Chiellini: "Le partite diventano facili anche grazie a noi, che abbiamo fatto una buona partita. Siamo partiti bene ma poi nel primo tempo ci siamo adagiati, gestendo un po' troppo. Nel secondo tempo abbiamo accelerato, spinto subito, fatto gol e continuato ad attaccare tenendo un buon equilibrio. Non dobbiamo illuderci perché c'era un gap alto tra noi e loro, ma abbiamo aggiunto un tassellino di fiducia dopo la vittoria sullo Spezia. Sarebbe importante chiudere con una gran prestazione domenica a Roma contro la Lazio. Io un po' prudente? Rientravo oggi, la fatica si fa sentire, sto ancora togliendo ruggine dopo un anno quasi di inattività. È importante per me avere soprattutto continuità di allenamento alla mia età, si fa fatica a recuperare da botte e problemi muscolari. Ringrazio i miei compagni di squadra, che contro lo Spezia ho dovuto lasciare ma ancora non stavo al massimo. Sul 4-0 abbiamo staccato un po' tutti, non doveva succedere. A volte aiuto io Szczesny, oggi sono in debito io con lui".

