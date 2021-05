Giorgio Chiellini non sarà mai un problema per la Juventus. E' stato lui a dirlo qualche settimana fa, confermando qualche settimana fa che la sua volontà è quella di continuare a giocare. Il contratto con la Juventus è in scadenza a giugno, c'è già stato un primo contatto tra le parti e un altro incontro con la società avverrà all'inizio di giugno, prima dell'inizio dell'Europeo. Appuntamento già fissato in agenda, per sciogliere uno dei nodi del mercato della Juve.