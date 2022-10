Le parole dia Sky Sport:– “I due di riferimento sono quelli che si sono assunti le responsabilità. Bonucci e Danilo. Difficile riuscire a coinvolgere tante persone per risalire con un gruppo che è cambiato tanto. Non è facile adattarsi alla Juve e tanti non ci sono ancora riusciti. Spero che questo giorno in più di ritiro – che poi non serve -, però puoi ritrovarti dai problemi, ritrovare unione d’intenti, risolvere le incomprensioni. Speravo che la Juve che con l’occasione del Milan si riaccendesse. Alla prima difficoltà la squadra non ha saputo reagire e ora si ritrova qua. Non ci si può allenare in campo è una cosa da ritrovare negli spogliatoi, per questo spero che serva il ritiro”.