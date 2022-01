Si è concluso oggi il primo allenamento della Juve targata Dusan Vlahovic, con il serbo che si è presentato alla Continassa subito voglioso e desideroso di mettersi in mostra, semmai ce ne fosse bisogno. Ma è chiaro che per vincere non basteranno solo i gol e le giocate del fuoriclasse ormai ex Fiorentina, ma servirà costanza e continuità anche da parte di tutto il gruppo squadra.Ecco che dunque saltano fuori i senatori a dare subito la scossa, come fatto da Giorgioqualche istante fa. Il difesnore livornese ha infatti pubblicato un post sul suo account social al termine della seduta di oggi, dove ha condiviso il seguente messaggio motivazionale:, con chiaro riferimento a lasciare il segno da qui in avanti.