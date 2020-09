Il capitano della Juventus Giorgioha parlato a Sky Sport: "È stato un anno difficile a livello personale, pensavo ormai di averla scampata da infortuni seri. L'augurio per la nuova annata è sicuramente la buona salute per dare una mano in campo, poi con la continuità arriverà il resto". Poi? C'è stato anche spazio per il mercato, con il capitano bianconero che continua a 'far sognare' i propri tifosi: "Suarez? No comment, ieri è stato chiaro Pirlo, non aggiungo altro". Lo stesso Pirlo aveva detto a Sky Sport di necessitare il nuovo centravanti "il prima possibile", così da arrivare preparati sin dalle prime battute di questa stagione.