Alle prime luci dell'alba, l'Europa e il mondo intero sono stati destabilizzati dal sorprendente attacco della Russia ai danni dell'Ucraina che, non lascia presagire a nulla di buono, anzi. L'inizio di una guerra sembra pressochè imminente e la cosa che preoccupa maggiormente è questa possa espandersi a macchia d'olio, coinvolgendo così altre nazioni al conflitto. Su questa drammatica situazione in tanti hanno voluto esprimere la loro solidarietà al popolo ucraino, tra cui anche molti campioni dello sport. Anche il Capitano della Juve Giorgioha manifestato tutta la sua vicinanza e per farlo ha scelto la via dei social, attraverso i quali ha condiviso due post.- 'Il risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovato inerme a guardare immagini a cuie che la diplomazia possa sanare una così grave frattura. Il mio pensiero e la mia solidarietà sono rivolti al popolo ucraino e a tutte le persone vittime di questa guerra'.