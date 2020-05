2









I giocatori della Juventus sono stati i primi di tutta la Serie A a dire sì al taglio degli stipendi, andando incontro al club questo momento delicato per tutto il Paese. A parlare della scelta è stato il capitano Giorgio Chiellini a Sky Sport: "Ci siamo messi d'accordo come persone intelligenti. Mi hanno dato meriti in più, come capitano ho fatto il mio. Sono contento che i compagni si siano accorti del momento della società e sono venuti incontro. Volevamo dettare una linea nostra, non sottostare ad altre imposte".