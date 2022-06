Dopo le dichiarazioni rilasciate sia nelal giornata di oggi, sia al termine della sfida contro l'Argentina, Giorgio Chiellini ha voluto ringraziare e salutare per l'ennesima volta tutto il popolo italiano e la Nazionale Azzurra. Questa volta, per farlo ha scelto la via dei social, dove ha postato una carrellata di foto scattate nell'arco della sua carriera, accompagnate dal seguente messaggio: 'Grazie di tutto, è stato un viaggio bellissimo'.