Con un lungo post sui social, il Capitano della Juventus, ha voluto commentare l'amara eliminazione dai prossimi Mondiali in Qatar. Le sue parole però lasciano presagire ad un addio ormai imminente del Campione d'Europa in carica che, quasi sicuramente ha indossato questa sera la maglia della Nazionale per la penultima volta. Ci sarà infatti un'altra occasione il prossimo primo giugno, quando a Londra andrà di scena la finalissima contro i Campioni d'America dell'Argentina. Di seguito il messaggio condiviso sui social.'Questa sera ci aspettavamo di disputare un'altra partita e non possiamo negarlo. Il calcio è questo. Giovedì è stata una pagina triste nelle nostre carriere, rimarrà sempre un grande vuoto dentro di noi. Ma nello sport, così come nella vita, bisogna avere la forza di rialzarsi. Sempre. ESempre e comunque FORZA AZZURRI'.