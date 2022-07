Le parole dia Tuttosport:"Mi hanno riempito di messaggi, dopo. "Giorgio che hai fatto?", "Giorgio ma quel tiro da dove ti è uscito?". La verità è che ero lì, ho ricevuto palla e avevo spazio. Mi toccava tirare per forza. Credo che se avessi fatto quel gol mi sarebbero venuti ad abbracciare non solo i miei compagni della Lafc ma anche i miei ex compagni bianconeri! Sono contento che ci fossero, sono contento che si siano divertiti e in generale che abbiano capito la mia scelta".