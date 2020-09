1









Giorgio Chiellini, tra campo e mercato. Il capitano della Juventus ha parlato a margine della presentazione di Mate, agenda di comunicazione sua e di Marchisio. A Sky Sport ha dichiarato: "E' chiaro che la mia priorità rimane il campo ma naturalmente ci sono anche delle altre attività, altri hobby nella vita di una persona. Sono contento di iniziare questa avventura con SportSuite, che sono le persone che mi seguono da tutta la carriera, e di riunirmi con Claudio, che è una persona che ho stimato tantissimo da compagno ma ho seguito sempre con affetto e stima nelle sue attività imprenditoriali. Poter cominciare qualcosa insieme mi fa vivere questa avventura con entusiasmo. Operativamente Claudio farà di più perché ha più tempo e perché in questi anni lo sta facendo molto bene, ma mi piace farne parte, parlare e pianificare insieme a loro, avere anche altri interessi".



PIRLO – "Cos'è cambiato? Abbiamo iniziato da pochissimo. Inizia una stagione nuova, che sarà strana e difficile, perché ancora ci sono i residui di un’estate pazza dopo il lockdown. Saranno un anno molto difficile per tutti. La Juve parte sempre per vincere e siamo fiduciosi, abbiamo tanto da dare e da divertirci. Poi da qui ad arrivare al risultato finale sarà lunga e difficile, ma ci proveremo, lavoriamo bene, non vediamo l’ora di cominciare". L'INFORTUNIO – "E' stato un anno difficile, inutile negarlo, perché a livello personale era la prima volta che mi capitava un infortunio così grave, e sinceramente pensavo di averla scampata a 35 anni, a parte i soliti problemini muscolari, da infortuni così grandi. Star fuori è dura, riuscire ad aiutare non dal campo è molto diverso. Quindi l'augurio per la nuova annata è sicuramente, il primo, di una buona salute e di riuscire a dare una mano in campo, poi con la continuità arriverà tutto il resto. Tornare in campo con la Nazionale mi ha dato tanto, è stato un bello shock emotivo, positivo ovviamente. Avevo bisogno di tornare a provare certe emozioni e sensazioni in campo, consapevole che il lavoro è ancora lungo e che un po’ di ruggine da togliere ancora c'è, ma sono felice di aver fatto 90' dopo un anno".



L'ATTACCANTE – "Suarez? No comment (ride ndr). Ha parlato Andrea ieri, non aggiungo altro, è stato chiaro lui".