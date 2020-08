2







di Alberto Toppi

Parola a Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale. Sì, anche dell’Italia, perché chi se non lui poteva prendere parola dal ritiro di Coverciano, dove la squadra del CT Roberto Mancini si è ritrovata dopo ben 286 giorni, un’infinità per un gruppo che già di per sé non lavora quotidianamente. Ma siamo qui, al momento della chiamata alle armi azzurre, perché nel mirino ci sono i due impegni di Nations League contro Bosnia e Olanda dove Chiellini sarà presente.



SARRI E PIRLO - Nella chiacchierata alla stampa per presentare la nuova maglia di gara e per parlare della ripresa dell’era Mancini, scontata qualche domanda sul nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. E anche sul vecchio, Maurizio Sarri. Perché l’addio di quest'ultimo è stato frutto di un anno burrascoso, dove neanche il capitano bianconero ha coltivato un rapporto idilliaco con il toscano. PIRLO CONOSCE L’AMBIENTE - Innanzitutto ha evitato il paragone tra i due, sottolineando però una grandissima differenza: “Pirlo l’ambiente lo conosce”, sottintendendo il contrario per Sarri. Neanche Massimiliano Allegri lo conosceva nell’estate del 2014, ma il suo carattere ha avuto presa sul gruppo e sulla società, costruendo un ciclo vincente lungo ben 5 anni. L’ex Napoli ha pagato anche questo, un modo di fare e di essere forse poco compatibile con la mentalità juventina, che si respira a Torino. Tutto riassunto in una frase, “Pirlo l’ambiente lo conosce”.



BUGIA VELATA? – E poi c’è un’altra dichiarazione, che suona come una bugia velata: “Volevamo fare un altro tipo di campionato e crescita, ma sono certo e convinto nel dire che ce l'abbiamo messa tutta, tutti”. Nonostante il loro rapporto non sia stato all’insegna dell’amore, Chiellini è un professionista e ha sempre dato tutto nella sua carriera, a tutti. Ma siamo sicuri che il resto della squadra l’abbia fatto? Nessuno si è dimenticato di quei ‘mi piace’ al post di esonero di Sarri, pervenuti da alcuni giocatori della Juve come Douglas Costa e Danilo.