Intervenuto ai canali ufficiali della UEFA in vista del match contro l'Argentina, che sancirà il suo addio alla Nazionale azzurra, l'ormai ex capitano della Juve Giorgio Chiellini ha parlato anche di Lionel Messi. Ecco il suo commento: "L'Argentina ha giocatori eccezionali. È ovvio che il primo a venire in mente è Messi, ma anche gli altri sono fantastici. Non a caso hanno vinto la Coppa America. Messi è un'icona del calcio. Non sta a me dire se è il più grande di tutti i tempi o meno. Sarà solo un piacere giocare la mia ultima partita in Nazionale contro di lui. Ho avuto la fortuna di affrontarlo in diverse occasioni e per fortuna è andata spesso bene. Affrontare grandi giocatori come lui è una questione di fortuna: se lui e la sua squadra sono in giornata, non c'è niente da fare".