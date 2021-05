1









Tra i tanti episodi di Juventus-Inter che hanno fatto discutere c'è anche il gol del momentaneo 2 pari nerazzurro, autogol di Chiellini dopo una trattenuta reciproca con Lukaku. Calvarese annulla, il Var Irrati lo richiama e la rete è valida. Questo il commento di Alessandro Costacurta a Sky Sport su questo episodio: "Mi è sembrato che non ci sia un stato un contatto così forte da fischiare fallo, per questo il gol è stato convalidato. Sono scontri normalissimi, non capisco perché Calvarese avesse fischiato fallo. Doveva essere convalidato immediatamente, senza bisogno dell'intervento del Var."