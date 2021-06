Nel corso della sua intervista al canale ufficiale della Nazionale, Giorgio Chiellini ha rivelato un aneddoto sullo spogliatoio della squadra: “Durante in questi giorni, sui pullman e in treno, ci divertiamo a mettere la musica. Abbiamo il gruppo di ultras, dj che sono Insigne o Florenzi. Le nostre playlist sono diventate le canzoni napoletane, ho dovuto imparare anche il ritornello per partecipare attivamente al gruppo”.