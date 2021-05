Un amarcord particolare. Giorgio Chiellini, in una vecchia intervista a France Football, aveva parlato così di Zlatan Ibrahimovic, che affronterà domenica a Torino in Juve-Milan: "Zlatan è il mio più grande nemico da quando è passato all’Inter. C’è grande stima e rispetto reciproco. Siamo stati compagni di squadra nella mia prima stagione alla Juventus. Già allora aveva una grande forza fisica ma non ho mai avuto paura di affrontarlo. E soprattutto non ho mai fatto un passo indietro quando c’era da marcarlo".