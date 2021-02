Ai microfoni di So Foot, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini racconta il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Lo stimo molto e ci rispettiamo. Lui deve trovare una rivale per dare il meglio di sé - ha detto il difensore - Siamo stati compagni di squadra al mio primo anno alla Juve, ma da avversario non ho mai avuto paura ad affrontarlo. E non ho mai fatto un passo indietro di fronte a lui. Quando è andato all'Inter è diventato il nemico assoluto, poi un semplice avversario al Milan o i Nazionale".