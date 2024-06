Giorgioe Antonio: scorrono i ricordi. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale, in diretta su Sky Sport, ha condiviso un aneddoto risalente ai tempi in cui Antonio Conte mise fine alle voci su una sua possibile partenza: "Ho avuto un'esperienza simile con Antonio. Arrivò dopo due settimi posti e c'erano dei rumors su di me. Durante il ritiro mi guardò e disse di mettermi il cuore in pace: non ti muovi. Mi sembrano le stesse parole. Il consiglio che do a Kvara e Di Lorenzo è di stare tranquilli e di pensare al Napoli, perché non si muoveranno mai."