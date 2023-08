Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore della Juve, Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni su Gigi Buffon, in cui ha ricordato diversi aneddoti.'Uno dei momenti che mi ricordo è prima del primo scudetto dell’era Conte. Stavamo vincendo 1-0 con il Lecce e avevamo chiuso la corsa scudetto, ma Gigi sbaglia e prendiamo gol. Passi dall’aver quasi vinto lo scudetto ad aver paura di perdere ciò che avevamo rincorso tutta la stagione. Nella palestrina dopo la partita ci piangevamo addosso, ma volevamo ritrovare le energie per riportare lo scudetto a casa. Poi c’è stata la partita di Cagliari. Abbiamo avuto tante gioie e tante delusioni, come le finali di Champions. Gigi, come me, non riusciva a godersi le vittorie perché era come se avessimo fatto il nostro'.