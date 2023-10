L'ex calciatore della Juve, Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Planetwin365, dove ha commentato anche la nuova avventura in Nazionale del suo ex compagno Buffon.'Sono felicissimo perché penso che sia un bellissimo inizio di post carriera. La Nazionale ha un’aura magica e Gigi ha bisogno di impegnarsi in qualcosa in cui crede veramente. Ha un amore e una passione immensi per i colori azzurri. Nelle partite più importanti della Juventus non era mai “nervoso” quanto per quelle della Nazionale, ci teneva tantissimo. Al di là del ruolo di rappresentanza, questo senso di appartenenza può apportare tanto nel nuovo gruppo e può costituire un punto di riferimento sia per i giocatori che per il nuovo ct. Conoscendo da sempre tutte le dinamiche di una Nazionale, anche quelle che caratterizzano i momenti difficili purtroppo inevitabili, avere una persona di tale caratura umana e tecnica può essere di grande aiuto per Spalletti'.