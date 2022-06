Così Chiellini su Bonucci capitano: "Leo l'ha già presa un sacco di volte. Ora sarà un po' più solo. Proverà lo stesso sentimento che ho provato quando è andato via Gigi. Chiaro: c'è soddisfazione per essere il Capitano ma io avrei preferito ad essere il vice di Gigi fino ad oggi. Rimanere solo ti dà la possibilità di colmare il vuoto che lascia il tuo compagno e farlo nel giusto modo. Leo ha personalità, dovrà essere se stesso e sicuramente lo sarà con i suoi pregi e i suoi difetti per guidare la squadra nei prossimi anni che dovranno vederci tornare a sollevare un trofeo. E mi auguro che Leo già il prossimo anno sollevi il suo primo trofeo da Capitano".