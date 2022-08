Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, Giorgioha parlato dell'allenatore del Real Madrid Ancelotti."I risultati parlano per lui, mi dispiace non essere mai stato allenato da lui perché è uno dei migliori allenatori della storia. Fortunato? Ma che fortuna! Con quel palmarès... Il Real Madrid ha giocatori fantastici in ogni reparto, è un club che ha meritato di vincere tutte le Champions conquistate negli ultimi anni".- "Quella contro di loro è stata l'unica partita che non meritavamo di vincere a Euro 2020, forse siamo stati un po' fortunati. Mi ha impressionato il loro possesso palla e la pressione alta, siamo rimasti sorpresi dalla scelta di Luis Enrique di giocare senza attaccanti. Jordi Alba? C'era stato un malinteso, l'anno scorso ci siamo abbracciati in un'amichevole precampionato".