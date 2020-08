Giorgio Chiellini è pronto a stringere i denti per essere presente nella sfida di venerdì sera contro il Lione. Il capitano della Juventus sta provando in tutti i modi ad essere disponibile per il ritorno degli ottavi di finale di Champions: magari non da titolare, ma se dovesse riuscire ad andare in panchina potrebbe entrare in caso di emergenza per uno spezzone di partita. In caso di passaggio del turno da parte della squadra di Sarri, Chiellini potrebbe partire dal primo minuto nei quarti o nell'eventuale semifinale o finale.