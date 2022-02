Un nuovo stop, ma per fortuna - sua e della Juve - non così lungo. Giorgio Chiellini si è fermato per un problema al polpaccio e ieri al JMedical ha scoperto la diagnosi: lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra. Il polpaccio, come spesso accade, e quel destino che è una brutta bestia, come ha detto lui stesso, sottolinea Tuttosport. La prognosi è di 15-20 giorni, quindi molto probabilmente salterà l’andata degli ottavi di Champions per essere preservato. Si è fermato dopo 75 minuti di corse e anticipi puntuali contro il Verona, affaticato al solito polpaccio. Out con Sassuolo, Atalanta, Torino e andata contro il Villarreal, per tornare in Empoli-Juventus del 27 febbraio o contro lo Spezia il 6 marzo. Il tutto per essere al top in Juve-Villarreal del 16 marzo, una settimana prima di Italia-Macedonia del 24 a Palermo, che vale il pass per la finalissima dello spareggio mondiale. Per il polpaccio è rimasto fermo per 239 giorni negli ultimi 11 anni, contando già i 20 attuali. Per colmare questa assenza rientrerà Bonucci, fino ad ora ai box, ma pronto per tornare a dare il suo contributo in un mese complesso e molto faticoso.