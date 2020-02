In anticipo, sui tempi e sulle speranze. Giorgio Chiellini è pronto a tornare in campo dopo la rottura del legamento crociato a inizio settembre. Un infortunio che l'ha tenuto fuori a lungo, e che ha avuto effetti pesanti pure sul gruppo. A tal proposito è intervenuto il giornalista Crosetti a Radio24, spiegando la situazione relativa al capitano bianconero: "Chiellini è addirittura in anticipo sui tempi. Dovrebbe giocare qualche minuto contro la Spal e poi rientrare con l'Inter. Poi fuori andrà De Ligt, dovranno recuperare Giorgio sia per la Champions che per la Nazionale. Poi si alterneranno perché De Ligt è il futuro", le sue parole.