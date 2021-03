Quale sarà il futuro di Giorgio Chiellini? Trentasette anni ad agosto e un destino, quello prossimo, ancora tutto da decidere. Con una base di partenza di cui hanno privilegio solo i grandi: a decidere sarà lui e soltanto lui, in base alle sensazioni e a ciò che il suo corpo gli dirà da qui a fine stagione.



LO STOP E LE IDEE - In questo senso, si temeva che l'ultimo stop in nazionale - poi smentito - potesse essere il ko per il centrale bianconero. E invece è tutto rientrato, anzi: tutto pronto per il derby, con una settimana di lavoro per convincere Pirlo a dargli una maglia da titolare sabato prossimo. Lo stesso Pirlo che, come racconta Calciomercato.com, lo considera ancora un elemento fondamentale per la Juventus del presente.



IL FUTURO - E per il domani? Il finale di stagione sarà per capire e capirsi, dunque. Ma un'idea alla base c'è, specialmente per quanto riguarda la gestione: l'idea è infatti quella di alternare Chiellini con Bonucci da qui a fine stagione, De Ligt sarà l'unico titolare inamovibile. Una gestione così calibrata, in modo tale da rischiare il minimo possibile anche in vista dell'Europeo. Per CM, potrebbe pure garantirgli un altro anno in bianconero. Infortuni permettendo...