Corsi e riscorsi storici. E infortuni che ritornano, come una maledizione per la quale puoi soltanto aumentare la tua dose di sopportazione. Tra Chiellini e il polpaccio c'è un problema lungo 8 anni. La prima volta, come racconta Transfermarkt, il centrale dovette fermarsi per 10 giugno: era il 5 marzo 2012, la Juve si apprestava a vincere il primo scudetto ma la corsa era ancora lunghissima. E lunghissima è stata anche l'attesa prima di rientrare in campo nell'estate immediatamente successiva: 40 giorni di recupero e un'operazione per eliminare quel problemino. Che non, non passa neanche nell'annata 12-13, e che si acuirà nel 14-15 con una lesione muscolare che lo tiene lontano dal campo per 20 giorni. Ancora nel 15-16 (20 giorni da gebbraio) e nel 17-18 con un'altra lesione muscolare da due settimane out. Un anno più o meno tranquillo, quindi la chiusura fuori dell'ultima stagione, per fortuna con nulla da giocarsi. Polpaccio-Chiellini, una lunga storia per nulla d'amore.