Ospite di Sky Sport, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini si è raccontato tra aneddoti, curiosità e retroscena. Una vita in bianconero, ma: "Per fortuna sono migliorato palla al piede. La prima volta che mi ha visto Capello, ero un giocatore molto fisico che giocava in fascia, ma sprecava tanto. Tutto questo sprecare mi faceva perdere energie in fase difensiva. Con il passare degli anni, ho imparato a gestirle, ma il vero lavoro è di testa, poi la tecnica si migliora anche in età avanzata. Non sarò Bonucci, ma sono migliorato tanto nella lettura delle azioni".