Nell'ampia intervista concessa al quotidiano inglese The Times, il capitano della Juve Giorgio Chiellini ha affrontato diversi temi. Dal suo rapporto con Leonardo Bonucci, fino agli aneddoti vissuti con Pogba e Cristiano Ronaldo, ma ha anche fatto riferimento a quelli che sono sempre stati i suoi miti e dai quali ha preso ispirazione.



'Sono cresciuto con Paolo Maldini e Franco Baresi, ho avuto la fortuna di giocare con Fabio Cannavaro e da lui ho cercato di carpire quanti più segreti possibili. Il miglior difensore moderno è il Sergio Ramos prima degli infortuni. Per certi versi non è un vero difensore, è più un giocatore globale'.