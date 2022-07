L'ex capitano e bandiera della Juve, Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni al calane Twitch dei bianconeri, in cui ha parlato anche della sua nuova avventura in MLS.'Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta, nel momento giusto e al posto giusto. Mi dà possibilità di vedere il futuro e godermi il presente. Sono contento di poter vivere ancora nuove emozioni. Vedremo in futuro, ma lo voglio senza rimpianti'.