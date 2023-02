"Per me è doloroso. È difficile non essere a Torino e non è facile per tutti quelli che amano il club. Adesso i tifosi devono avere pazienza perché la società sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel migliore dei modi", parole dell'ex capitano della Juve, Giorgio Chiellini, in un'intervista rilasciata a The Atletic.